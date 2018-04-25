العراق يبدأ إنتاج الغاز من حقل السيبة

أعلن العراق الأربعاء بدء إنتاج الغاز الطبيعي في حقل السيبة الذي يعد أول حقل غاز يدخل الخدمة في البلاد.

وقال وزير النفط جبار اللعيبي إن الإنتاج التجاري في الحقل بدأ بطاقة 25 مليون قدم مكعبة في اليوم على أن يرتفع إلى 100 ألف بنهاية العام الجاري.

وتدير شركة كويت إنرجي حقل السيبة بعد أن كانت قد حصلت على عقد خدمة لتطويره في حزيران/ يونيو 2011.

وقال المدير العام للمشروع المشترك الذي أنشأه العراق وكويت إنرجي إن حقل السيبة سينتج الغاز الطبيعي ومكثفات الغاز.

ويعد حقل السيبة أحد أهم ثلاثة حقول غازية في العراق، إلى جانب حقل عكاس في الأنبار وحقل المنصورية في محافظة ديالى، وتقدر كميات الغاز في الحقل بأكثر من 1.5 ترليون قدم مكعبة.