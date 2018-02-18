عاصفة تشل حركة الملاحة البحرية جنوب العراق

شلت عاصفة رملية ضربت مدينة البصرة الأحد حركة الملاحة البحرية في موانئ العراق المطلة على الخليج، وذلك فيما أصيب 75 شخصا على الأقل بحالات اختناق جراء العاصفة.

وقال المتحدث باسم الموانئ العراقية أنمار الصافي لـ"راديو سوا"، إن قرارا صدر بإغلاق موانئ المعقل وخور الزبير وأبو فلوس وأم قصر، تجنبا لحصول حوادث بين السفن نتيجة الأحوال الجوية السيئة.

وهذا مقطع فيديو يظهر جانبا من العاصفة في مدينة البصرة:

وتوقع الصافي استئناف الملاحة البحرية بشكل طبيعي في غضون الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن عمليات الإغلاق شملت حركة ناقلات النفط التي صدرت أوامر لها بعدم مغادرة الموانئ لحين تحسن الأحوال الجوية.

يشار إلى أن العراق يصدر نحو 80 في المئة من إنتاجه النفطي عبر موانئ محافظة البصرة.