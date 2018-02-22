العبادي من البصرة: سنفرض القانون ونعتقل المطلوبين

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحكومة ستفرض القانون من أجل إلقاء القبض على جميع المطلوبين في البصرة.

وأضاف في تصريحات خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى البصرة الخميس أن "البصرة محافظة مهمة وقاعدة اقتصادية، وأن هناك توجها عالميا لدعم العراق وستكون من أكثر المحافظات التي تخصص لها المشاريع، وتوفير فرص العمل".

واجتمع العبادي خلال زيارته البصرة مع قادة الأجهزة الأمنية وناقش معهم وضع المحافظة والتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون.

وكانت رئاسة الوزراء قد قالت في بيان إن العبادي عقد أيضا اجتماعا مع أعضاء الحكومة المحلية في البصرة أكد خلاله أن عمليات "التطهير مستمرة لحين القضاء على الخلايا والجيوب الإرهابية في البصرة بالكامل".

وشدد العبادي وفقا للبيان على حصر السلاح بيد الدولة وفرض القانون وضرورة احترام المواطنين وعدم الضغط عليهم وأن يكون الهدف هو اعتقال المطلوبين.

يذكر أن قيادة عمليات البصرة أطلقت الأربعاء المرحلة الأولى من العملية الأمنية التي قالت إنها تهدف إلى ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون.