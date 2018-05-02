وثائق قضائية تكشف معلومات جديدة عن البغدادي

نشرت السلطات العراقية الأربعاء جزءا من اعترافات قيادي في داعش بشأن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار إن "محكمة التحقيق المركزية صادقت على اعترافات أحد الإرهابيين المقربين من البغدادي بعد القبض عليه في تركيا في وقت سابق بجهود جهاز المخابرات العراقية".

وأضاف بيرقدار في بيان أن المتهم الذي لم يذكر اسمه، "كشف عن وجود لقاءات مستمرة له بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وأن آخر لقاء جمعهما كان في تموز/ يوليو من العام الماضي".

وأشار إلى "أن المتهم كان يشغل منصب عضو اللجنة العامة المشرفة على ما يسمى بالدولة الإسلامية بعد تقسيمها إلى خمس إمارات هي العراق والشام وإفريقيا وأوروبا والخليج العربي".

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ولفت إلى أن المتهم أكد في أقواله أنه "يحمل شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وأنه كان معتقلا في سجن بوكا، وشغل مناصب عدة في التنظيم منها الأمير الشرعي في ما يسمى إمارة الدولة الإسلامية وعضو المكتب الاستشاري له".

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في شباط/فبراير الماضي اعتقال قيادي في داعش يدعى إسماعيل علوان سلمان العيثاوي، وقالت في حينه إن العملية جرت بالتعاون بين جهاز المخابرات العراقي والأجهزة الأمنية التركية.