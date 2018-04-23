حكم على أحد منفذي هجوم وزارة العدل العراقية

أصدر القضاء العراقي الاثنين حكما بالإعدام بحق شخصين أدينا بالانتماء لداعش وتنفيذ هجمات استهدفت مؤسسات حكومية وراح ضحيتها عشرات الأشخاص.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن أحد المدانين شارك في هجوم بالسيارات الملغومة والأحزمة الناسفة استهدف مبنى وزارة العدل في بغداد عام 2013.

وأضاف بيرقدار أن "المتهم الآخر عمل عضوا في ما يسمى المحكمة الشرعية لتنظيم داعش، وكان قبل ذلك ينتمي إلى جيش المجاهدين في عام 2007".

وأسفر الهجوم الذي استهدف وزارة العدل وسط بغداد في آذار/مارس 2013 عن مقتل 18 شخصا وإصابة 30 آخرين، وتم بواسطة ثلاث سيارات ملغومة وانتحاريين.