القوات العراقية تلاحق فلول داعش شرق كركوك

بدأت القوات العراقية الأربعاء عملية واسعة لطرد فلول داعش المختبئة في المناطق الصحراوية على حدود محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقال مركز الاعلام الأمني (قيادة العمليات المشتركة سابقا) في بيان إن العملية تهدف لبسط الأمن والاستقرار والقضاء على الخلايا النائمة ومواصلة عمليات التطهير في مناطق شرق قضاء طوزخورماتو.

وتشارك في العملية قوات من الفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراقي وفرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية وقوات الحشد الشعبي، بالتنسيق مع قوات البيشمركة الكردية وبإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي.

وقالت قوات الرد السريع على صفحتها في فيسبوك إن العملية أسفرت لغاية الآن عن تطهير جبال شرق صلاح الدين وتحرير قرى "بلكانه الساده وبلكانه الكبرى وبلكانه السالم وجبل شيخ ميدان"، كما سيطرت على معسكر داعش في المنطقة.

واستهدفت هجمات عدة مؤخرا القوات العراقية في تلك المنطقة، ووجهت السلطات الاتهام إلى داعش، وجماعة متشددة تشكلت حديثا تعرف باسم "الرايات البيضاء".