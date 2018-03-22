هل تقام خليجي 24 في العراق؟

قالت وزارة الشباب والرياضة العراقية إن قطر وعدت بالتنازل عن استضافة بطولة "خليجي 24"، المقرر أن تستضيفها الدوحة في 2019، لصالح العراق.

وأوضح مدير إعلام الوزارة علي العطواني في اتصال مع "راديو سوا"، أن الاتحاد القطري لكرة القدم سيعلن خلال الأيام القادمة نقل بطولة "خليجي 24" إلى العراق، استجابة لطلب قدمه وزير الشباب عبد الحسين عبطان للمسؤولين قطريين خلال زيارته للدوحة مؤخرا.

وكان مقررا أن يستضيف العراق بطولة "خليجي 23" عام 2015، لكن الحظر المفروض على الملاعب العراقية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حال دون ذلك.

يذكر أن رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو كان قد أعلن الجمعة السماح للعراق باستضافة المباريات الدولية الرسمية في أربيل والبصرة وكربلاء، منهيا بذلك حظرا استمر لأعوام.