تظاهرات في مدن كردستان

شهدت العديد من مدن كردستان العراق الأحد تظاهرات واحتجاجات غاضبة نتيجة استمرار حكومة الإقليم في فرض نظام ادخار إجباري على رواتب الموظفين.

وتأتي هذه التظاهرات بعد نحو أسبوع من إعلان الحكومة الاتحادية إطلاق رواتب جميع موظفي الإقليم، بضمنهم عناصر قوات البيشمركة.

وخرج العشرات من الموظفين في مدينة السليمانية ومحيطها في تظاهرة طالبوا خلالها حكومة الإقليم بدفع رواتبهم كاملة وإلغاء نظام الادخار المفروض على الموظفين منذ سنتين.

وفي أربيل تجمع عشرات في أحدى ساحات المدينة، وأظهرت لقطات تليفزيونية أوردتها وسائل إعلام محلية عناصر من شرطة مكافحة الشغب وهم يقفون في طابور أمام المتظاهرين.

ويعاني موظفو إقليم كردستان منذ عدة أشهر أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة عدم استلام رواتبهم بعد الخلافات التي اندلعت بين بغداد وأربيل على خلفية إجراء الإقليم استفتاء حق تقرير المصير في أيلول /سبتمبر الماضي.