كردستان تصدر قرارا بشأن وضع القادمين من بقية مدن العراق

قررت السلطات في إقليم كردستان شمال العراق إلغاء شرط الإقامة الذي كانت تفرضه على العراقيين القادمين من باقي المحافظات العراقية.

وقال نائب محافظ أربيل طاهر عبد الله في مؤتمر صحافي الأحد إن القرار جاء بالتزامن مع الاحتفالات بعيد نوروز (عيد الربيع) الذي يوافق الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أنه يشمل المركبات والأشخاص الراغبين بدخول مدن الإقليم.

وأضاف أن مواطني باقي المحافظات سيخضعون فقط للتفتيش في مداخل المدن، ومن ثم يدخلون بشكل طبيعي.

وكانت السلطات في إقليم كردستان قد اشترطت منذ سنوات على مواطني المحافظات العراقية من خارج الإقليم الحصول على كفيل وثيقة إقامة قبل الدخول إلى مدن الإقليم.

ويأتي القرار بالتزامن مع إعلان بغداد رفع الحظر المفروض على مطارات كردستان منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي.