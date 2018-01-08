العراق: نحتاج 100 مليار دولار لإعادة إعمار "المناطق المحررة"

أعلن العراق، الإثنين، إنه يحتاج 100 مليار دولار "على الأقل" لإعادة إعمار المناطق المحررة من داعش.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق خلال مؤتمر صحفي عقد في الكويت إن "قطاع السكن هو الأكثر تضررا، يليه قطاع النفط والكهرباء ثم النقل والإتصالات والصناعات التحويلية والخدمات الإساسية كالماء وخدمات الصرف الصحي".

وأعلنت الكويت أنها ستستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق، خلال شباط/ فبراير المقبل.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في المؤتمر الصحافي المشترك إن "بلاده تتوقع "مشاركة فاعلة".

ويقول العراق إنه "يتطلع إلى الحصول على أكثر مايمكن، لإعادة إعمار أراضيه بشكل سريع".

وسيعقد المؤتمر خلال الفترة من 12 الى 14 من الشهر المقبل، بالتعاون مع البنك الدولي والقطاع الخاص.

وتقرر أن تستضيف الكويت أيضا إجتماعا لوزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في 13 شباط/فبراير، على هامش مؤتمر إعادة الإعمار،

وقال الجار الله ان الدعوات وجهت لسبعين دولة للاشتراك في الاجتماع المخصص لبحث موضوع مكافحة الإرهاب.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ديسمبر / كانون الأول الماضي "إنتهاء الحرب" ضد تنظيم داعش الذي سيطر على ما يقارب ثلث مساحة العراق في العام 2014.