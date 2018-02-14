بالأرقام.. الدول التي تعهدت بالمساهمة في إعمار العراق

ما يقارب 30 مليار دولار هو حجم التعهدات المالية التي أعلنتها الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق.

هذه المبالغ لم تتجاوز نصف حاجة العراق التي قدرها مسؤولون حكوميون بأكثر من 88 مليار دولار لإعادة إعمار المدن التي دمرت من جراء الحرب مع تنظيم داعش.

وجاء ترتيب أبرز الدول والمنظمات التي ساهمت بمبالغ في إعادة إعمار العراق، سواء على شكل قروض أو منح أو فرص استثمارية كالتالي:

الولايات المتحدة: أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال مشاركته في مؤتمر الكويت توقيع اتفاقية بين مصرف التجارة الخارجية الأميركي والعراق، لمنح بغداد قروضا بنحو ثلاثة مليارات دولار.

تركيا: أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن أنقرة ستخصص خمسة مليارات دولار للعراق على شكل قروض واستثمارات.

الكويت: قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن بلاده ستقدم للعراق مليار دولار على شكل قروض كما ستستثمر مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار البلد.

السعودية: بلغ حجم التعهدات السعودية مليار دولار لمشاريع استثمارية في العراق، و500 مليون دولار إضافية لدعم الصادرات العراقية.

دول خليجية: أعلنت قطر تخصيص حزمة من القروض والاستثمارات للعراق بقيمة مليار دولار، فيما أعلنت الإمارات العربية المتحدة تقديم 500 مليون دولار.

بريطانيا: مليار دولار على شكل ائتمان صادرات على مدى 10 سنوات.

ألمانيا: مساعدات بـقيمة 350 مليون يورو تقدم للعراق في 2018.

إيطاليا : 260 مليون يورو على شكل قروض ميسرة و 11.5 مليون دولار مساعدات.

فنلندا: تعهدت هيلسنكي بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار تخصص لنزع الألغام.

ماليزيا: قالت كوالالمبور إنها ستقدم 100 ألف دولار للعراق.

الاتحاد الأوروبي: قالت مفوضة السياسة الخارجية و الأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتحاد سيقدم 400 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية للعراق.

منظمات غير حكومية: تعهدت منظمات غير حكومية بتقديم 330 مليون دولار على شكل مساعدات للعراق، وأعلن البنك الإسلامي للتنمية أنه سيقدم 500 مليون دولار للمساهمة في إعمار العراق، كما أعلن الصندوق العربي للإنماء التوصل إلى تسوية مع العراق تتيح له الاستفادة من تمويل الصندوق بمقدار مليار ونصف المليار دولار.