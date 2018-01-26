قرار بحبس محافظ نينوى السابق

أصدر القضاء العراقي قرارا يقضي بحبس محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي ثلاث سنوات ومنعه من السفر والحجز على أمواله.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة جنح الرصافة في بغداد المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة المنظمة أصدرت القرار استنادا لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 329 على معاقبة أي موظف حكومي بالحبس في حال استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة.

وتضمن قرار الحكم أيضا إصدار أمر قبض بحق النجيفي لتنفيذ العقوبة بحقه.

أمر قضائي الحبس الشديد لثلاث سنوات على محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي https://t.co/C1JFZRxu6t pic.twitter.com/FO6W1xLGFO — كاظم المسعودي (@kadum67) January 26, 2018

وكانت محكمة التحقيق المركزية في العراق قد أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2016 مذكرة قضائية للقبض على النجيفي بعد اتهامه بـ"جريمة التخابر مع دولة أجنبية"، و"تسهيل" دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية.

وصوت مجلس النواب في أيار/مايو 2015 على إقالة النجيفي من منصبه محافظا لنينوى، بناء على طلب قدمه عدد من أعضاء مجلس المحافظة، على خلفية سقوط مدينة الموصل بيد مسلحي تنظيم داعش في 2014.