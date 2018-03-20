أول منتخبان عربيان يلعبان في البصرة بعد قرار رفع الحظر

تنطلق الأربعاء منافسات بطولة الصداقة الدولية لكرة القدم والتي يحتضنها ملعب جذع النخلة في البصرة بمشاركة منتخبات العراق وقطر وسورية.

وتأتي البطولة بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الحظر المفروض على إقامة المباريات الرسمية داخل العراق منذ سنوات.

ووصل الثلاثاء منتخب قطر إلى البصرة، ويستعد للعب مباراة افتتاح البطولة أمام العراق الأربعاء في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 ت غ).

وكانت آخر مباراة لعبها المنتخب القطري في العراق في شباط/ فبراير 1989 خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 1990، وأقيم اللقاء على ملعب الشعب الدولي وانتهى بالتعادل بهدفين.

ويواجه المنتخب القطري في المباراة الثانية المقررة السبت المقبل نظيره السوري، فيما تختتم البطولة بلقاء يجمع العراق مع سورية الثلاثاء المقبل.

وقبيل انطلاق البطولة بأيام قليلة أطلق ناشطون عراقيون وسم "كلش هلا" على تويتر للتعبير عن ترحيبهم بالمنتخبين القطري والسوري.

الف هلا بخوانه لخلايجه ولعرب لدار داركم وان شاء الله نكون كد ضيافتكم 🙏🏼🌹😍 #كلش_هلا — عبد الرحمن العراقي🇸🇦🇮🇶 (@zainabdo777) March 19, 2018

اهلا وسهلا بكم ياااا نسور قاسيوين وياا العنابي القطري بارض الحضارة ..والطيبة والنخوة ..

اهلا بلأشقاء السورين والقطرين

العراااق يرحب بكل منتخب عربي 💜#كلش_هلا #رفع_الحظر_عن_الملاعب_العراقية pic.twitter.com/Y1UhUnbiTa — ali salman (@alisalm80076524) March 20, 2018

أهلاً بكل أبناء سوريا الأعزاء في البصرة الفيحاء ❤️❤️#كلش_هلا pic.twitter.com/QbZlASpuvR — العراق سبورت (@IrqSport) March 19, 2018

يذكر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو كان قد أعلن الجمعة السماح للعراق باستضافة المباريات الدولية الرسمية في أربيل والبصرة وكربلاء، منهيا بذلك حظرا استمر لأعوام.