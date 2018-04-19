مقاتلات عراقية تقصف مواقع داخل سورية

قال العراق الخميس إن طائرات مقاتلة من طراز F-16 تابعة للقوة الجوية العراقية قصفت مواقع لداعش داخل سورية الخميس.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان إن الضربات نفذت ضد مواقع للتنظيم قريبة من الحدود مع العراق.

وأوضح "أن تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في الأراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه".

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إن الضربات الجوية نفذت بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وأضاف أن الطائرات العراقية دخلت الأجواء السورية ونفذت الضربات ضد مواقع تنظيم داعش هناك.

وكان العبادي قد قال في تصريحات الأربعاء إن القوات العراقية ستلاحق تنظيم داعش للقضاء عليه ليس فقط في العراق وإنما في المنطقة.