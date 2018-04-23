تفاصيل جديدة عن الضربة العراقية في سورية

خاص لموقع الحرة/

كشفت قيادة العمليات المشتركة الاثنين عن معلومات جديدة بشأن الضربة التي نفذتها طائرات F-16 عراقية على مواقع لتنظيم داعش في سورية الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول لموقع "الحرة" إن الضربة أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في التنظيم كانت تعقد اجتماعا في أحد المواقع المستهدفة.

وأضاف رسول أن قياديي داعش القتلى هم "أبو مريم الشامي وأبو طارق العكاوي، وشخص يدعى أبو ياسر، وآخر يلقب بأبو جعفر وشخص سادس معروف باسم أبو حسين".

وتابع المسؤول العسكري العراقي أن "قيادات داعش المجتمعة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وتسلل عبر الحدود لتنفيذ هجمات داخل الأراضي العراقية".

وأعلن العراق الخميس الماضي أن طائرات مقاتلة من طراز F-16 تابعة للقوة الجوية العراقية قصفت مواقع لداعش داخل سورية قريبة من الحدود مع العراق.

ويؤكد العميد يحيى رسول أن "العراق سيواصل استهداف مواقع داعش داخل الأراضي السورية في حال شعر بأي خطر يستهدف الأراضي العراقية".

ولم تكن هذه الضربات الأولى التي يقوم بها الطيران العراقي ضد مواقع داعش داخل الأراضي السورية، فقد أعلنت بغداد في شباط/فبراير 2017 تنفيذ عمليات مماثلة.