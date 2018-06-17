العبادي متحدثا عن سلاح المليشيات: فوضى

قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي إن "العمل جار" لحصر السلاح بيد الدولة، واصفا وجود أسلحة بيد جماعات تنشط خارج إطار الحكومة بأنه "تعد وفوضى".

وطالب العبادي في لقاء مع قادة أجهزة الأمن الأحد، بمواصلة العمل بمبدأ حيادية القوات المسلحة وإبعادها عن الصراعات السياسية، من أجل حماية المواطنين.

ويرى العبادي أن المعركة الثانية هي مع الفساد ويجب أن يتم إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي من مظاهر الفساد وأن تبقى نزيهة وفوق الشبهات.

وتنشط في العراق مليشيات وجماعات مسلحة يتلقى بعضها دعما وسلاحا من طهران، ساهمت تحت مظلة الحشد الشعبي فعليا في الحرب التي خاضتها القوات المسلحة العراقية ضد داعش، ما زادها قوة ونفوذا.