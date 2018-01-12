العراق يعد خطة لتعزيزات القدرات العسكرية الدفاعية

بعدما وضعت الحرب ضد مسلحي داعش أوزارها في العراق، يتجه القادة العسكريون إلى إعادة بناء الجيش، الذي تعرض لهزة قوية إبان سقوط الموصل وغيرها من المدن بيد التنظيم في 2014.

هيئة أركان الجيش أعدت خطة خمسية تركز على الاستفادة من الدعم الدولي لتعزيز القدرات الدفاعية، تشمل قوات الجيش والشرطة التي شاركت في المعارك ضد تنظيم داعش.

وقال رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي لراديو سوا إن المجتمع الدولي يجب أن يقدم دعما أكبر للجيش من خلال توفير المعدات والعجلات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومعدات الاستطلاع.

وأكد الغانمي أن العراق عقد اتفاقا مع حلف شمال الأطلسي للمساهمة في حماية الحدود العراقية، عبر تدريب قوات الأمن العراقية وتجهيزها بمعدات متطورة لمنع تسلل المسلحين.

ومن جهته، قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله إن القيادات العسكرية العراقية تعتزم إعادة النظر بالرتب والمناصب وتنظيم الصنوف والفرق العسكرية، والطلب من الحكومة زيادة الدعم المالي للجيش.

وخاض الجيش العراقي بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية معارك شرسة ضد تنظيم داعش خلال العامين الماضيين، أسهمت في تحرير جميع المدن العراقية التي سيطر عليها التنظيم في عام 2014.

التفاصيل في التقرير التالي الذي أعدته رشا الأمين من واشنطن :

المصدر: راديو سوا