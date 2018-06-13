العراق.. أوامر باعتقال 20 مشتبها بتفجير مدينة الصدر

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق الأربعاء أوامر باعتقال 20 شخصا يشتبه في تورطهم بتفجير شرقي بغداد الأسبوع الماضي.

وشهدت مدينة الصدر شرقي بغداد الأربعاء الماضي انفجارا استهدف حسينية، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا.

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وفي سياق آخر، فيما اعتقلت السلطات ستة على خلفية حريق مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد الأحد الماضي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان، إن "إجراءات المحاكم في التحقيق بخصوص مختلف الجرائم تستوجب السرية والدقة ولا يمكن نشرها في وسائل الإعلام خصوصا في مراحل التحقيق الأولى، بعكس النشاطات السياسية للسلطات الأخرى".

وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى يدعو كافة الجهات إلى عدم التدخل بعمل القضاء وأن تنصرف لأداء مهامها بموجب الدستور، مشيرا إلى أن إجراءات التحقيق في جريمة تزوير الانتخابات مودعة لدى هيئة النزاهة، ويتم "بحثها بعيدا عن رغبات تصفية الخصوم السياسيين".