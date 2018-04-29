مقتل مرشح في الانتخابات العراقية

أفادت وسائل إعلام محلية الأحد بأن مرشحا للانتخابات العراقية قتل نتيجة نزاع عشائري في منطقة المشتل شرق بغداد.

وذكرت أن المرشح يدعى نجم الحسناوي وينتمي لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن "الحسناوي يسكن في منطقة شارع فلسطين لكنه كان في زيارة إلى منزل عائلته في منطقة المشتل، واثناء تواجده هناك نشب نزاع عشائري تبعه اطلاق نار، ما تسبب في مقتله".

وهذا هو الحادث الثاني الذي يسقط فيه أحد المرشحين للانتخابات بعد مقتل مرشح ينتمي لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في حادث سير في محافظة واسط في 14 نيسان/ابريل الجاري.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات البرلمانية في العراق في 12 من أيار/مايو المقبل.