النزاهة: السلطات اللبنانية وافقت على تسليم السوداني

قالت هيئة النزاهة إن السلطات اللبنانية وافقت على تسليم مسؤول عراقي سابق مدان بقضايا فساد في العراق.

وأوضحت الهيئة في بيان الخميس أن لبنان أصدرت مرسوما جمهوريا يقضي بتسليم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني إلى السلطات القضائية العراقية، وأضاف أن الإجراءات بين الجانبين العراقي واللبناني متواصلةٌ لتسليم المُدان.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي أن السلطات اللبنانية تمكنت بالتعاون مع الشرطة الدولية "الأنتربول" من القبض على عبد الفلاح السوداني في مطار بيروت الدولي.

وأصدر القضاء العراقي في عام 2012 حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، لاتهامه بقضايا فساد حصلت أثناء فترة توليه الوزارة عام 2006. ويعد السوداني أحد قيادات حزب الدعوة الإسلامية وهو مقرب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.