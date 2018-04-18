هذا عدد أحكام الإعدام الصادرة في الموصل منذ تحريرها

قال القضاء العراقي الأربعاء إن محكمة جنايات محافظة نينوى أصدرت نحو 815 حكما بينها 212 بإعدام أشخاص معظمهم أدينوا بالانتماء لتنظيم داعش.

وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان أن هذه الأحكام صدرت خلال الفترة ما بين تحرير الموصل في تموز/يوليو الماضي ولغاية الآن.

وأضاف أن أحكاما أخرى بالسجن المؤبد صدرت بحق 150 مدانا.

وأوضح بيرقدار أن "الغالبية العظمى من هذه الأحكام طالت عناصر في تنظيم داعش ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوفرت فيها حقوق المتهمين".

كما أصدرت المحكمة أحكاما مختلفة أخرى بينها 341 حكما بالحبس المؤقت والإفراج بحق 112 لآخرين لم تثبت إدانتهم.

وأصدرت المحاكم العراقية في الأشهر الأخيرة أحكاما بالإعدام على أكثر من 300 شخص بينهم نحو 100 أجنبي، وعلى آخرين بالسجن المؤبد بسبب انتمائهم إلى تنظيم داعش وفقا لمصدر قضائي.