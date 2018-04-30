العراق.. هجوم يستهدف مرشحا للانتخابات

قال ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي الاثنين إن أحد مرشحيه للانتخابات تعرض لهجوم قرب العاصمة.

وذكر الائتلاف في بيان أن الهجوم وقع "حينما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عددا من المركبات أحد مرشحي ائتلاف الوطنية القياديين" في أحد مناطق حزام بغداد.

وأضاف الائتلاف أن "المسلحين أمطروا موكب المرشح بوابل من الرصاص من مدافع رشاشة، ما أسفر عن حصول أضرار جسيمة في سيارات الموكب من دون تسجيل أية خسائر بشرية".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من مقتل مرشح للانتخابات العراقية نتيجة نزاع عشائري في منطقة المشتل شرق بغداد.