الانتخابات العراقية.. اغتيال مرشح من قائمة علاوي

قتل مرشح للانتخابات العراقية في هجوم نفذه مسلحون في نينوى شمال البلاد الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن "مجموعة مسلحة اقتحمت منزل المرشح في الانتخابات عن ائتلاف الوطنية فاروق زرزور الجبوري في قرية اللزاكة التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، وقاموا بقتله بالسكاكين قبل أن يلوذوا بالفرار".

ودان ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي الحادث وطالب بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث، كما دعا إلى "توفير الحماية اللازمة للمرشحين والحد من محاولات استهدافهم".

وتبنى تنظيم داعش اغتيال الجبوري.

وشهدت الاسابيع القليلة الماضية حوادث مماثلة استهدفت مرشحين عراقيين للانتخابات، وفي الشهر الماضي قتل مرشحان أحدهما في نزاع عشائري في بغداد والأخر نتيجة حادث سير في واسط.