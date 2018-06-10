رئيس البرلمان العراقي يدعو لإعادة الانتخابات

دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الأحد إلى إعادة الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي، وذلك بعد ساعات من حادثة احتراق صناديق اقتراع في بغداد.

وقال الجبوري في بيان إن "جريمة حرق مستودعات تخزين صناديق الاقتراع في منطقة الرصافة ببغداد هي عمل متعمد وجريمة مخطط لها تهدف إلى إخفاء حالات الاحتيال والتلاعب في الأصوات والكذب على الشعب العراقي وتغيير إرادته وخياراته".

وطالب الجبوري الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في بغداد باتخاذ "إجراءات تحقيقية وأمنية صارمة تتناسب وحجم الجريمة المشينة، وكشف ملابساتها وفضح كل الذين يقفون خلفها في أسرع وقت".

اقرأ أيضا: حريق يلتهم صناديق اقتراع في بغداد

واندلع الأحد حريق ضخم في مخازن تستخدمها مفوضية الانتخابات العراقية في العاصمة بغداد لحفظ صناديق اقتراع الناخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.