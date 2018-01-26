العثور على مقبرة جماعية لضحايا داعش في كركوك

أعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري الجمعة العثور على مقبرة جماعية تحوي رفات عشرات المدنيين وعناصر أمن قتلهم تنظيم داعش خلال سيطرته على قضاء الحويجة غرب كركوك.

وقال الجبوري لوكالة الصحافة الفرنسية إن سكانا محليين ورعاة أغنام أبلغوا القوات الأمنية والحشد الشعبي بوجود المقبرة التي تضم رفات أكثر من 75 شخصا.

وأوضح أن المقبرة التي عثر عليها قرب ناحية الرياض التي تبعد 45 كيلمترا غرب كركوك، هي المقبرة الـ14 التي يتم العثور عليها في المنطقة.

وختم الجبوري أن المقبرة ضمت "بقايا عظام بشرية وملابس وأسلاكا تم تقييد المغدورين بواسطتها قبل نحرهم أو إطلاق النار عليهم".

وتعثر القوات العراقية باستمرار على مقابر جماعية بعضها يضم أعدادا ضخمة من جثث أشخاص قتلهم داعش إبان سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي العراقية في 2014.