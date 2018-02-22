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ضابط عراقي ينال وساما عالميا رفيعا

شغاتي مع قادة من التحالف الدولي خلال حفل التكريم

حصل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق الأول الركن طالب شغاتي على درع "القائد الأبرز في العالم" الذي يقدمه الاتحاد العالمي للعمليات الخاصة ومقره مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية.

ونال شغاتي هذا الدرع لدوره في قيادة جهاز مكافحة الإرهاب خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق.

وقال شغاتي في بيان إن "العراق بات يمتلك تجربة فريدة في مجال مكافحة الإرهاب، عبر الاحترافية التي يمتلكها عناصر الجهاز في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية".

ومنح الاتحاد العالمي للعمليات الخاصة الجائزة لقائد جهاز مكافحة الإرهاب طالب شغاتي بحضور قادة أجهزة العمليات الخاصة في العالم والولايات المتحدة وبحضور 2000 قائد عسكري من مختلف الدول.

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