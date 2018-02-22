ضابط عراقي ينال وساما عالميا رفيعا

حصل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق الأول الركن طالب شغاتي على درع "القائد الأبرز في العالم" الذي يقدمه الاتحاد العالمي للعمليات الخاصة ومقره مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية.

ونال شغاتي هذا الدرع لدوره في قيادة جهاز مكافحة الإرهاب خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق.

كُرّم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن الدكتور طالب شغاتي الكناني من خلال المؤتمر الذي أقامه الإتحاد العالمي لقوات العمليات الخاصة ؛ الذي يعقد بدوره سنوياً في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية . pic.twitter.com/s3WxBf7o7P — العمليات الخاصة (@isof_iq) February 21, 2018

وقال شغاتي في بيان إن "العراق بات يمتلك تجربة فريدة في مجال مكافحة الإرهاب، عبر الاحترافية التي يمتلكها عناصر الجهاز في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية".

ومنح الاتحاد العالمي للعمليات الخاصة الجائزة لقائد جهاز مكافحة الإرهاب طالب شغاتي بحضور قادة أجهزة العمليات الخاصة في العالم والولايات المتحدة وبحضور 2000 قائد عسكري من مختلف الدول.