منظمة الهجرة: نحو ثلاثة ملايين نازح عادوا لمناطقهم في العراق

قالت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء إن نحو 3.3 ملايين نازح عادوا إلى مناطقهم الأصلية في العراق مع نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2018.

وأوضحت المنظمة في بيان أن حوالي 2.5 مليون شخص لا يزالون يسكنون في مخيمات النزوح أو مناطق بعيدة عن مساكنهم الأصلية.

وتابعت أن آلاف النازحين في العراق يواصلون العودة إلى مناطقهم منذ مطلع العام الجاري، وأن حركة العودة تتركز في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار.

لا يزال هناك ٢.٥ مليون نازح, بينما عاد أكثر من ٣.٣ مليون عراقي إلى مناطقهم الأصلية.



"هناك حاجة أيضا إلى توفير الدعم المتخصص لكل من نجوا من النزاع إلى جانب اعادة بناء البنية التحتية ." 🇮🇶🏗️👨‍👩‍👦‍👦



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وأشارت المنظمة الدولية إلى أن انعدام الأمن والخدمات وفرص العمل في غرب الموصل، تسبب في عودة حوالي 600 أسرة إلى مخيم الحاج علي للنازحين شرق المدينة الشهر الماضي، بعد أن عادت تلك الأسر لمناطقها في وقت سابق.

ويوجد نحو ثلث النازحين العراقيين في محافظة نينوي التي شهدت معارك استمرت تسعة أشهر انتهت بتحريرها من سيطرة تنظيم داعش.

ونزح أكثر من أربعة ملايين عراقي منذ حزيران/ يونيو 2014، حين سيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة في العراق آنذاك.