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حريات وحقوق إنسان

منظمة الهجرة: نحو ثلاثة ملايين نازح عادوا لمناطقهم في العراق

نازحون بسبب الحرب في الموصل

قالت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء إن نحو 3.3 ملايين نازح عادوا إلى مناطقهم الأصلية في العراق مع نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2018.

وأوضحت المنظمة في بيان أن حوالي 2.5 مليون شخص لا يزالون يسكنون في مخيمات النزوح أو مناطق بعيدة عن مساكنهم الأصلية.

وتابعت أن آلاف النازحين في العراق يواصلون العودة إلى مناطقهم منذ مطلع العام الجاري، وأن حركة العودة تتركز في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن انعدام الأمن والخدمات وفرص العمل في غرب الموصل، تسبب في عودة حوالي 600 أسرة إلى مخيم الحاج علي للنازحين شرق المدينة الشهر الماضي، بعد أن عادت تلك الأسر لمناطقها في وقت سابق.

ويوجد نحو ثلث النازحين العراقيين في محافظة نينوي التي شهدت معارك استمرت تسعة أشهر انتهت بتحريرها من سيطرة تنظيم داعش.

ونزح أكثر من أربعة ملايين عراقي منذ حزيران/ يونيو 2014، حين سيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة في العراق آنذاك.

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