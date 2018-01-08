البرلمان يمنع شركة نفط كردية من العمل في كركوك

قرر مجلس النواب إيقاف عمل شركة كار النفطية الكردية في حقول كركوك، والاستعانة بدلا عنها بشركة نفط الشمال المملوكة للدولة.

وقال المجلس في بيان الاثنين إن تصدير النفط سيجري عبر شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، مع تشكيل لجنة برلمانية للتحقق من كميات النفط المصدرة.

ونقلت وكالة رويترز عن مشرعين عراقيين قولهم إن تصويت البرلمان جاء بعدما رفضت مجموعة كار التعاون مع شركة نفط الشمال، كما رفضت تسليم حقل خورمالة الذي يقول الأكراد إنه يقع داخل الحدود الرسمية لإقليم كردستان.

وطلب البرلمان من البنك المركزي تعقب الأموال العائدة من صادرات النفط الكردية ومودعة في بنوك خارج العراق، وطلب منه أيضا تقريرا مفصلا عن أسماء البنوك التي تودع فيها تلك الأموال.

ولم يصدر أي رد رسمي بعد من شركة كار النفطية، لكن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني انتقد القرار وقال إنه لا يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب.

ويفيد بعض النواب الأكراد بأن ملكية مجموعة كار النفطية الهندسية، تعود لعائلة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني.