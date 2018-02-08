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العراق

النفط توقع عقدا لإنشاء مصفاة في كركوك

حقل باي حسن في كركوك

قالت وزارة النفط الخميس إنها وقعت عقدا استثماريا مع شركة محلية لإنشاء مصفاة في محافظة كركوك بطاقة 70 ألف برميل يوميا.

وأكد وزير النفط جبار اللعيبي في بيان أن "إنشاء المصفاة يمهد للوصول إلى طاقة انتاجية من المشتقات النفطية تغطي الحاجة المحلية في كركوك والمحافظات المجاورة".

ووقعت الوزارة العقد مع شركة رانية الدولية التي يرأسها جلال حاج احمد، وهو عراقي كردي.

وقال مدير عام شركة مصافي الشمال ومقرها كركوك قاسم عبد الرحمن، إن المصفاة ستؤمن المشتقات النفطية بمواصفات عالية الجودة كالبنزين عالي الأوكتان.

ويعتمد العراق في الوقت الراهن في توفير احتياجاته من المشتقات النفطية على مصفاة الدورة في بغداد ومصفاة الشعيبة في البصرة.

وقال مستشار الوزارة ضياء جعفر إن العراق يخطط لإنشاء عدد آخر من المصافي بطريقة الاستثمار في محافظات نينوى والأنبار وذي قار.

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