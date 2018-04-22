النفط تمدد مهلة الاستثمار في مصفاة القيارة

مددت وزارة النفط العراقية الأحد المهلة الممنوحة للشركات والمستثمرين الأجانب لتقديم عطاءات لبناء وتشغيل مصفاة جديدة بطاقة 100 ألف برميل يوميا في القيارة جنوب الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان أن وثائق عملية تقديم العطاءات ستكون متاحة من الأحد ولغاية منتصف شهر أيار/ مايو المقبل، فيما سيتم غلق العطاءات في 14 حزيران/يونيو المقبل.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، لكن طاقته التكريرية تقلصت حين اجتاح تنظيم داعش أكبر مصفاة للنفط بالبلاد في بيجي شمالي بغداد في 2014.

ويعتمد العراق في الوقت الراهن في توفير احتياجاته من المشتقات النفطية على مصفاة الدورة في بغداد ومصفاة الشعيبة في البصرة.