مذكرة اعتقال بحق نائبة عراقية

أصدرت شرطة أربيل في إقليم كردستان مذكرة اعتقال بحق النائبة في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد بتهمة الإساءة إلى قوات البيشمركة.

ونقلت وسائل إعلام محلية الأربعاء عن مدير شرطة أربيل اللواء عبد الخالق طلعت، قوله إن مذكرة الاعتقال بحق عبد الواحد صدرت بتهمة "تحقير" دور قوات البيشمركة وعائلاتهم.

وأبدت عبد الواحد التي تنتمي لحركة تغيير (كوران) الكردية في تصريح لموقع الحرة استغرابها من توقيت إصدار المذكرة، وقالت إنها تعبر عن "الإفلاس السياسي والإداري للسلطات في أربيل، عبر محاولة اشغال الرأي العام". وتحسب تغيير على المعارضة داخل الإقليم.

وكانت قوات الأمن الكردية "الأسايش" في أربيل قد أصدرت في وقت سابق من العام الماضي مذكرة اعتقال بحق النائبة عبد الواحد، لكن مجلس النواب العراقي رفض رفع الحصانة عنها في حينه.

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وكانت النائبة قد قالت في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام العربية في أيلول/سبتمبر الماضي إن عددا من عائلات البيشمركة تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة عدم حصولها على الرواتب المخصصة لها من قبل حكومة إقليم كردستان.