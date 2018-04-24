ما هو راتب النائب في البرلمان العراقي؟

يدور جدل كبير في العراق بشأن رواتب كبار المسؤولين والفارق الشاسع بينها وبين مرتبات باقي الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة.

ومن بين هذه المؤسسات ربما يكون حجم راتب النائب في البرلمان الأكثر إثارة للخلاف والجدل في الشارع.

ومؤخرا خرج أحد النواب في مقابلة تلفزيونية وتحدث عن مبالغ ضخمة يتقاضها النائب العراقي في الشهر الواحد، إذ قال النائب مشعان الجبوري إن عضو البرلمان يتسلم راتبا يصل إلى 45 مليون دينار في الشهر، أي ما يعادل نحو 37 ألف دولار، مقارنة بنحو 200 دولار يتقاضها، أصغر موظف في العراق.

وعلى الفور رد البرلمان على تصريحات الجبوري وأصدر بيانا أوضح فيه حجم الأموال التي يتلقاها النائب في الشهر الواحد وجاءت كالتالي:

الراتب الإسمي للنائب: أربعة ملايين دينار.

مخصصات منصب: مليونا دينار

مخصصات شهادة: 100 في المئة من الراتب الاسمي لحملة شهادة الدكتوراه ، و75 في المئة لحملة شهادة الماجستير، و45 لحملة شهادة البكالوريوس، وخريج المعهد 35 في المئة، وأخيرا الحاصل على شهادة الإعدادية 25 في المئة من الراتب الاسمي.

وقال البرلمان العراقي في بيان إن أعلى معدل لرواتب النواب لا يتجاوز 10 ملايين دينار بعد أن كانت في السابق 12 مليونا و900 ألف دينار.

وأضاف أن حزمة الإصلاحات التي نفذها رئيس الوزراء حيدر العبادي في 2016 خفضت رواتب النواب إلى هذا الحد.