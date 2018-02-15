العراق يعتقل قياديا بارزا في داعش بالتعاون مع تركيا

أعلنت السلطات العراقية الخميس إعادة أحد أبرز قيادات داعش بعد اعتقاله في تركيا في عملية مشتركة بين الاستخبارات العراقية والتركية والأميركية.

وقالت خلية الصقور الاستخباراتية العراقية على صفحتها في فيسبوك إن "العملية جرت بعد أن تمكنت الخلية من اختراق تنظيم داعش وتحديدا قيادات الصف الأول".

وأضافت، في سردها لوقائع تعقبه أن عناصر الخلية تمكنوا من تحديد حركة المدعو إسماعيل علوان سلمان العيثاوي البالغ من العمر 55 عاما وأصله من مدينة الرمادي.

ويشغل العيثاوي منصب "وزير الإفتاء" في التنظيم ومسؤول اللجنة المفوضة والمشرف على تعيين "الولاة وأمراء الدواوين".

وأشارت إلى أن عناصر الأمن العراقية تمكنت من رصد العيثاوي أثناء عبوره الأراضي السورية متوجها إلى مدينة صقاريا شمالي تركيا.

وتابعت أن المعتقل كان يستخدم اسم أخيه في تجواله، "ما دفع قيادات الخلية إلى الاتصال بسفير العراق في أنقرة هشام العلوي للتحرك من أجل القبض عليه".

وزودت السلطات الأمنية السفارة العراقية في تركيا بمذكرة القبض الصادرة بحقه، وصورا حديثة له ومجموعة من الصوتيات، إضافة إلى اسم زوجته السورية وأماكن تنقله.