مؤتمر إعمار العراق.. قروض بمليارات الدولارات

كلمة رئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادي في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق اليوم

Text of PM Al-Abadi’s speech today at the Kuwait International Conference for the Reconstruction of Iraqhttps://t.co/T1ye8ukH26 pic.twitter.com/0Z8W0NnQdB