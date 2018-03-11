غارات تركية تستهدف شمال العراق

نفذت طائرات حربية تركية الأحد غارات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الغارات دمرت ما لا يقل عن 18 هدفا لحزب العمال في مناطق هاكورك والزاب وغارا ومتينا وباسيان، حسب مصادر أمنية تركية.

وأضافت أن الغارات جاءت ردا على نية عناصر حزب العمال الكردستاني شن عمليات تستهدف المخافر التركية قرب الحدود مع العراق.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال الخميس إن أنقرة وبغداد ستنفذان عملية عسكرية مشتركة ضد مسلحي حزب العمال في شمال العراق في أيار/ مايو المقبل.

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر غارات جوية في مناطق حدودية شمال العراق، تقول إنها تستهدف تجمعات عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.