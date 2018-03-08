أنقرة: عملية مشتركة مع بغداد ضد مسلحي حزب العمال

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس إن أنقرة وبغداد ستنفذان عملية عسكرية مشتركة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

ونقلت قناة سي أن أن ترك عن أوغلو قوله إن العملية التي ستجري عبر الحدود قد تبدأ بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في أيار/مايو المقبل.

ورفضت الحكومة العراقية التعليق على التصريحات التركية، وقال المتحدث باسمها سعد الحديثي في اتصال مع موقع "الحرة" إن ما من تعليق لديه على الموضوع.

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر غارات جوية في مناطق حدودية شمال العراق، تقول إنها تستهدف تجمعات عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.