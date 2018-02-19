مباحثات عراقية-تركية لاستئناف تصدير نفط الشمال

يبدأ وزير النفط العراقي جبار اللعيبي زيارة إلى تركيا نهاية الأسبوع الجاري بدعوة من نظيره التركي بيرات البيرق لبحث استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان الاثنين إن زيارة اللعيبي لتركيا تهدف إلى التوصل لاتفاق لاستئناف شحن الخام العراقي عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بشكل حصري.

وأضاف أن الزيارة ستتضمن أيضا دعوة الشركات التركية لتنفيذ مشاريع استثمارية في العراق والمساهمة في تطوير القطاع النفطي.

وتوقفت صادرات النفط من شمال العراق منذ أن سيطرت القوات العراقية على حقلي باي حسن وأفانا النفطيين في شمال غربي كركوك إثر انسحاب قوات البيشمركة الكردية من المنطقة.

ويعتزم العراق مد خط أنابيب جديد للتصدير من حقول نفط كركوك ليحل محل الأنبوب القديم الذي أصيب بأضرار بالغة نتيجة المعارك مع تنظيم داعش.