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العراق

قتلى بقصف تركي شمال العراق

عنصران في حزب العمال الكردستاني يتفقدان موقعا تعرض لقصف شنته طائرات تركية شمال العراق

قال الجيش التركي الخميس إنه قتل 49 شخصا ينتمون لحزب العمال الكردستاني في قصف جوي استهدف 19 موقعا شمال العراق.

وذكر الجيش في بيان أن ضربتين جويتين استهدفتا مناطق أسوس وقنديل والزاب وأفاسين باسيان وهاكورك يوم الاثنين الماضي.

وأضاف أن الضربات التركية أسفرت عن تدمير ملاجئ و"مخابئ ومخازن أسلحة" لحزب العمال الذي يعتقد أنه كان "يعد لهجوم على مواقع حدودية تركية".

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر غارات جوية في مناطق حدودية شمال العراق، تقول إنها تستهدف تجمعات عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وتأتي الغارات التركية في الوقت الذي تشن فيه أنقرة منذ الـ20 من الشهر الماضي هجوما على عفرين شمال سورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

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