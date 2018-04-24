إسرائيل تتخلى عن خطة للترحيل القسري لمهاجرين أفارقة

قالت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء إنها ستتخلى عن خطة للترحيل القسري لمهاجرين أفارقة دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وأوضحت الحكومة أن سلطات الهجرة ستواصل البحث عن خيارات لترحيل المهاجرين طوعا لكن ترحيلهم قسرا "لم يعد خيارا مطروحا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن في الثالث من نيسان/أبريل الحالي إلغاء التفاهمات مع الأمم المتحدة بشأن ترحيل مهاجرين أفارقة إلى دول غربية، بعدما كان يعتبر تدفق المهاجرين غير اليهود تهديدا لنسيج الدولة.

وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق أن هناك نحو 42 ألف مهاجر إفريقي معظمهم من السودان وإريتريا في إسرائيل. وأمرت الحكومة الآلاف منهم بالمغادرة أو مواجهة احتمال سجنهم لأجل غير مسمى قبل أن تتراجع عن الأمر.

وبدأ المهاجرون الأفارقة التدفق على إسرائيل في عام 2007 عبر الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية مستغلين الثغرات الأمنية فيها.