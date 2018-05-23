ضربات إسرائيلية ضد أهداف لحماس

قصفت طائرات إسرائيلية في وقت مبكر الأربعاء مواقع لحركة حماس في غزة، ردا على تسلل فلسطينيين من القطاع إلى إسرائيل الثلاثاء حيث أضرموا النار في موقع عسكري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلاح الجو استهدف "بنى تحتية تحت الأرض تعود إلى المنظمة الإرهابية حماس في شمال قطاع غزة، وهدفين لقوة البحرية التابعة لحماس".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي ادرعي، إلى أن "الغارات جاءت في أعقاب مواصلة المحاولات لنقل طائرات مسيرة وطائرات ورقية إلى داخل إسرائيل لأغراض إرهابية وبهدف إحراق مناطق".

كما جاءت الغارات فِي أعقاب مواصلة المحاولات لنقل طائرات مسيرة وطائرات ورقية الى داخل #إسرائيل لأغراض إرهابية وبهدف إحراق مناطق. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 23, 2018

​وذكر سكان محليون أن طائرة إسرائيلية دمرت قاربا راسيا في مدينة غزة في وقت مبكر صباح الأربعاء، من دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن الضربات الجوية جاءت ردا على تسلل مجموعة رجال من غزة السياج الحدودي إلى إسرائيل وإشعالهم النار في موقع عسكري. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الموقع العسكري كان عبارة عن خيمة لقناص.

ووصل العنف على امتداد الحدود بين إسرائيل وغزة ذروته في 14 أيار/مايو عندما أفادت مصادر طبية في القطاع بمقتل ما لا يقل عن 60 فلسطينيا بنيران إسرائيلية خلال اشتباكات تخللت مظاهرات في المنطقة. وتراجع العنف منذ ذلك الحين لكنه يندلع على نحو متقطع.