اكتشاف أطول وأعمق نفق يخترق الأراضي الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد تدمير نفق لحركة حماس يربط قطاع غزة بالأراضي الإسرائيلية، قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إنه أطول وأعمق ممر تحت الأرض تكتشفه بلاده على الحدود.

وصرح المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس للصحافيين بأن النفق يخترق الأراضي الإسرائيلية لعدة أمتار من دون أن يكون له مخرج، مضيفا أنه يرتبط بالعديد من الأنفاق الأخرى في القطاع وكان يمكن استخدامه لشن هجمات.

The route of the terror tunnel was identified by security forces early on & monitored thereafter. In recent months & especially over the last two weeks, Hamas has turned the area near the security fence into an area of terror & fighting pic.twitter.com/6bJlbpgbmk — IDF (@IDFSpokesperson) April 15, 2018

وقال كونريكوس "لقد ملأنا النفق بمادة تجعله غير قابل للاستخدام لفترة طويلة من الوقت"، موضحا أنه لم يتم تفجيره.

وتابع أن التقييم الأولي يشير إلى أن النفق "يمتد لعدة كيلومترات داخل غزة، ويبدأ من جباليا شمالي القطاع ويتجه نحو بلدة نحال عوز" في إسرائيل.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن النفق هو الخامس الذي يدمره في غزة خلال الأشهر الأخيرة.

ويأتي ذلك فيما تشهد الحدود بين غزة وإسرائيل احتجاجات منذ 30 آذار/مارس أدت إلى صدامات قتل خلالها 34 فلسطينيا وجرح المئات.