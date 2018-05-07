في القدس.. لافتات جديدة تدلل على موقع السفارة الأميركية

قبل أسبوع من افتتاح الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس، نصبت بلدية المدينة الاثنين علامات مرورية تبين الطريق المؤدي إلى السفارة.

وثبت عمال اللافتات المكتوبة بالإنكليزية والعبرية والعربية في شوارع تؤدي إلى مبنى القنصلية الأميركية في جنوب القدس، والتي ستصبح مقر السفارة بعد نقلها رسميا من تل أبيب في 14 أيار/مايو، اليوم الذي يوافق الذكرى السبعين لتأسيس دولة إسرائيل.

وفي البداية سيتم افتتاح سفارة مؤقتة صغيرة تعمل من المبنى الذي يضم الآن البعثة القنصلية الأميركية في جنوب القدس، لحين العثور على موقع آمن لنقل بقية أنشطة السفارة من تل أبيب.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قرر في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.