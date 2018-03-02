الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتانياهو

استجوبت الشرطة الإسرائيلية للمرة الأولى الجمعة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قضية فساد تتعلق بشركة "بيزك" أكبر شركة اتصالات إسرائيلية.

وفي الوقت ذاته توجهت سارة نتانياهو عقيلة رئيس الحكومة إلى مكاتب شرطة التحقيق للإدلاء بإفادتها حول القضية المعروفة بالرقم 4000، وربما الخضوع للاستجواب أيضا إذا استدعى الأمر، وفق ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتتهم الشرطة ملاك الشركة بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتانياهو وزوجته في موقع إخباري يسيطرون عليه مقابل خدمات وتسهيلات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات عادت على الشركة بملايين الدولارات حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويشتبه في تورط نتانياهو في قضايا فساد أخرى لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وتأتي هذه التحقيقات قبيل أيام من زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة إلى واشنطن يلتقي خلالها الرئيس دونالد ترامب.