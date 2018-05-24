إسرائيل تخطط لبناء مجمعات سكنية جديدة في الضفة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخميس أنه سيطلب من لجنة تخطيط الأسبوع المقبل الموافقة على بناء نحو 2500 وحدة سكنية في 30 مستوطنة في الضفة الغربية.

وقال ليبرلمان على تويتر إن مجلس تخطيط إقليمي سيطلب منه تحديد 1400 من الوحدات الجديدة للبناء الفوري، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأضاف "في الأشهر المقبلة سنعرض الموافقة على بناء آلاف أخرى من الوحدات السكنية".

وتابع ليبرمان "نحن ملتزمون بالمضي قدما في البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من الشمال إلى الجنوب في المجتمعات الصغيرة والكبيرة، ونلتزم بوعدنا".

وتعتبر الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.