هدية من إسرائيل للعرب

أعلنت إسرائيل أنها ستقوم بنقل وقائع مباريات كأس العالم المقررة هذا الصيف في روسيا، لأول مرة باللغة العربية عبر الأقمار الاصطناعية إلى الدول العربية في الشرق الأوسط.

وأوضحت وزارة الخارجية أن التغطية تشمل نقاشات قبل المباريات وتعليقات مباشرة باللغة العربية أيضا، توفرها كلها للمشاهدين العرب بالمجان.

وكتبت الوزارة على حسابها في فيسبوك "إسرائيل تتكلم بالعربية" أن "قناة مكان الإسرائيلية المجانية ستبث مباريات المونديال بالعربية في خطوة تاريخية تؤكد مكانة اللغة العربية واحترام إسرائيل لها".

ونقلت صحيفة جيروسليم بوست أن "مكان" اشترت حقوق البث بـ7.8 مليون دولار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر وتونس والمغرب والسعودية وإن كانت من الدول المؤهلة للمونديال، إلا أنها لم تشتر حقوق بث المباريات. وفي السنوات الماضية، عمد المتفرجون على شراء اشتراك مع قناة الجزيرة الرياضية لمتابعة المباريات.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تتأهل للمونديال سوى مرة واحدة كانت في عام 1970.