هل ينتعش الأردن بالمساعدات الخليجية؟

مصطفى هاشم/ خاص بـ "موقع الحرة"

بعد احتجاجات استمرت اسبوعا أدت إلى إسقاط الحكومة الأردنية، وتجميد زيادات في أسعار المحروقات، تعهدت دول خليجية بحزمة مساعدات تبلغ 2.5 مليار دولار. فماذا تعني هذه المساعدات؟ وهل تخرج الأردن من أزمتها الاقتصادية؟

تقدر الموازنة العامة للأردن بـ 9 مليارات دينار أردني (12.6 مليار دولار)، تبلغ الإيرادات العامة منها 8.4 مليار دينار أردني (11.8 مليار دولار). و700 مليون دينار (مليار دولار) مساعدات خارجية، أي بما يعني عجزا في الموازنة بنحو 523 مليون دينار (737 مليون دولار)، فيما يبلغ حجم الدين العام للأردن 27.7 مليار دينار (39 مليار دولار).

وفي العامين الماضيين، مضت الحكومة قدما في سلسلة زيادات حادة في الضرائب جمعت من خلالها إيرادات إضافية بلغت نحو 1.4 مليار دولار، مما أغضب طبقة وسطى من أصحاب المهن محبطة بالفعل، وأيضا أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الذين يشكلون العمود الفقري لقطاع خاص نابض بالنشاط.

يرى الصحافي الأردني المختص بالاقتصاد السياسي فايق حجازين أن ما يميز المساعدات الخليجية هذه المرة أنها جاءت بمبادرة من الدول الثلاث وكمنحة لا تُرد وبعد انقطاع للمنح الخليجية استمر ثلاث سنوات.

"الأردن لم يحصل على مساعدات ومنح خلال السنوات الثلاث الماضية إلا من الاتحاد الأوروبي ومنح فردية من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا واليابان وكانت مبالغ مالية قليلة"، يقول حجازين لـ"موقع الحرة".

آخر المنح التي تعهدت بها الدول الخليجية للأردن بقيمة خمسة مليار دولار في عام 2012 كانت موجهة لمشاريع تنموية تشكل أولوية في الاقتصاد الأردني، والتزمت بها كل من السعودية والكويت والإمارات بقيمة ثلاثة مليارات و750 مليون دولار وتخلفت قطر عن حصتها.

ويشرح حجازين تفاصيل المساعدات الخليجية التي أعلنت مؤخرا.

وديعة في البنك المركزي الأردني.. هي وديعة لا ترد لمدة خمس سنوات بالمبلغ الذي سيتفقون عليه. وأهمية هذا البند أن الوديعة سترفع من احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي وتعزز الوضع النقدي للأردن وتقوي التصنيف الائتماني.

دعم لموازنة الأردن لمدة خمس سنوات.. وهو ما سيساعد في تلبية الاحتياجات التمويلية للملفات التي تشكل أولوية في موازنة الدولة مثل فوائد الديون.

ضمانات لدى البنك الدولي.. ستؤدي إلى توفير ضمانات للقرض المزمع تنفيذه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام وهو حوالي 800 مليون دولار.

مشاريع من صناديق التنمية الخليجية، وهو ما يعني، حسب حجازين، توجيه صناديق الاستثمار السيادية الخليجية للاستثمار في المملكة وهذا ما يعول عليه الأردن كثيرا، ويوفر فرص عمل وبالتالي يحدث النمو الاقتصادي المرغوب.

مسكنات

ووصف الخبير الاقتصادي الأردني محمد البشير حزمة المساعدات الخليجية للأردن بأنها "معالجة آنية وتسكين مؤقت للأزمة"، مشيرا إلى أنها معالجة نفقات وليست معالجة جوهرية للأزمة التي يعانيها الاقتصاد الأردني.

وأوضح في حديثه لـ"موقع الحرة" أن المعالجة الحقيقية هي التي تستطيع أن تنعش الاقتصاد وأن تحل المشاكل المالية المزمنة.

ويرى البشير أن خطوات معالجة الأزمة كانت متسرعة وغير مدروسة خاصة أن الحكومة وصلت إلى مرحلة إملاءات صندوق النقد.

وفي 2016، اتفق الأردن مع صندوق النقد الدولي على برنامج مدته ثلاث سنوات لتنفيذ إصلاحات هيكلية طال تأجيلها، بهدف خفض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 95 بالمئة حاليا.

ويقول مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا فخري الفقي لـ"موقع الحرة": "منذ بدء برنامج صندوق النقد الدولي مع الأردن في أغسطس 2016 وحتى أغسطس 2019 تبلغ الفجوة التمويلية للأردن نحو 10 مليارات دولار، يغطي برنامج صندوق النقد الدولي منها 2.8 مليار دولار كقروض، ومنحة أميركية سنوية 1.3 مليار دولار، والباقي من المساعدات الخليجية والأوروبية".

وقال مسؤول على صلة ببرنامج صندوق النقد لـ"رويترز" إن الأردن "لا يستطيع تحمل تبعة التخلي عن برنامج الصندوق، لكنه سيطلب تمديد أجله لعام أو عامين. إذا أظهر التزاما بالتنفيذ، فأعتقد أن هذا ممكن".

ومن المتوقع أن يعالج رئيس الوزراء الجديد المكلف عمر الرزاز، وهو خريج جامعة هافارد وخبير اقتصادي سابق بالبنك الدولي، عوامل اجتماعية وسياسية أكثر عمقا يعتقد أنها كانت وراء الاحتجاجات.

ويعارض الرزاز منذ وقت طويل إصلاحات تحرير السوق التي تنتهجها المملكة منذ حوالي ثلاثة عقود. وقال مسؤولون مقربون منه إن من المتوقع أن يبتعد الرزاز عن الاعتناق الحماسي للإجراءات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي ولا تحظى بقبول شعبي.

ورجح مساعد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي سابقا فخري الفقي أن يمد الصندوق البرنامج لأربع سنوات بدلا من ثلاث وأن يكون هناك تدرج، "لكن لابد من أن يكون هناك ضخ أموال ولابد من مواجهة المشاكل، وعلى الملك أن يبدأ في إصلاحات اقتصادية وأن يستعين بكوادر إبداعية وحكومة لا تستغل المواطن".

حل الأزمة

ويشدد الفقي على ضرورة مواجهة الأردن للفساد "المستشري"، من خلال تشديد المنظومة الرقابية وإعطائها الصلاحيات والآليات التشريعية المناسبة حتى تعمل بكفاءة.

وقال فخري الفقي إن "حزمة المساعدات يمكن أن تنتهي وهي عبارة عن تعهدات، وبالتالي من المهم أن تكون الضريبة أكثر تصاعدية وأن يكون هناك برامج للحماية الاجتماعية".

وفضلا عن "النظام الضريبي العادل الذي يطالب به الخبير الاقتصادي الأردني محمد البشير، قال "نحن بحاجة إلى دعم الإنتاج المحلي حتى ينافس الإنتاج المستورد وينافس السلع الأجنبية في الأسواق الأجنبية، بالإضافة إلى دعم قطاع الزراعة باعتبار أن قطاع الزراعة والاقتصاد هما الأكثر قدرة على معالجة الضغط على سوق العمل. هذان القطاعان بحاجة إلى تخفيض النسب الضريبية على مدخلات إنتاجهما بالإضافة إلى خفض نسب ضريبة المبيعات على هذه المنتجات أيضا المستهلكة في السوق المحلي لتخفيض كلفتها حتى نعظم من الطلب عليها.

نحن بحاجة "إلى ديمومة ومعالجة استراتيجية، ورفع حصة الزراعة والصناعة من الناتج المحلي الإجمالي حتى يلبي هذان القطاعان حاجة الاقتصاد في النمو وبما يعالج كافة المفاصل المتعلقة بميزان التجارة وميزان المدفوعات وقطاع العمالة وبالنتيجة عوائد ضريبية لصالح الخزينة ستكون أكبر مما تجنيه الحكومة نتيجة قرارات آنية متسرعة".