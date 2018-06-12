الجيش التركي: دمرنا 12 هدفا في شمال العراق

قال الجيش التركي الثلاثاء إنه دمر 12 هدفا لحزب العمال الكردستاني في ضربات جوية ليلا بشمال العراق حيث يكثف الجيش عملياته ضد أهداف المقاتلين الأكراد في منطقة قنديل.

وذكر الجيش أن الأهداف الواقعة في قنديل وهكورك وأفاسين-باسيان في شمال العراق تشمل "ملاجئ ومخازن ذخيرة".

وأضاف الجيش أنه جرى "تحييد" 34 مقاتلا في هذه العمليات بين الأول والثامن من حزيران/يونيو.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة وأوروبا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وبدأ الحزب تمردا قبل أكثر من ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.