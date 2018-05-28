التسريب الصوتي.. مكافحة الفساد الكويتية تحقق

أعلن محمد بوزبر المتحدث باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية الاثنين بدء التحقيق للتأكد من صحة ما جاء في تسريب صوتي للنائب في مجلس الأمة أحمد الفضل يتعلق بقضايا فساد.

وانتشر تسريب صوتي للنائب الفضل على مواقع التواصل الاجتماعي يلمح إلى "تلقي النواب عطايا من الحكومة، لم يوضح هذا التسريب طبيعتها" حسب الهيئة.

وأكد بوزبر أن الهيئة ستجمع "الاستدلالات والتحريات" وستقوم بـ"استدعاء جميع من له علاقة بهذا الموضوع، كما ستطلب من لجان الفحص بمباشرة شؤونها المقررة قانونا، والتأكد من جميع مفردات إقرار الذمة المالية للمذكور".

وبين أن الهيئة ستطلب رفع الحصانة البرلمانية، وكشف الحسابات البنكية والمصرفية لمن يثبت ضلوعه في هذه الواقعة.

وأوضح بوزبر أن النائب أحمد الفضل قد "تقدم إليها ببلاغ ضد نفسه حول ذات الواقعة في تاريخ لاحق، مضمنا بلاغه الطلب من الهيئة الاطلاع على إقرار ذمته المالية"، وأن الهيئة ستضع طلبه قيد الدراسة.