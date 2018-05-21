لبنانيون يردون على إساءة مذيعة قناة حزب الله

هاجمت مذيعة لبنانية تعمل في قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني المحتفلين بفوز فيلم "كفر ناحوم" للمخرجة نادين لبكي بجائزة التحكيم في الدورة 71 من مهرجان كانّ السينمائي، واصفة إياهم بـ"أبناء فنيقيا".

وطالبت المذيعة منار الصباغ "المفرطين بالحديث عن الشخصيات التي ترفع رأس لبنان عاليا لجائزة" بالحديث عن قتلى "حزب الله اللبناني" بمعركة القصير في سورية.

لكن رد اللبنانيين جاء بما لا تشتهي سفن الصباغ.