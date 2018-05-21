لبنانيون يردون على إساءة مذيعة قناة حزب الله

هاجمت مذيعة لبنانية تعمل في قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني المحتفلين بفوز فيلم "كفر ناحوم" للمخرجة نادين لبكي بجائزة التحكيم في الدورة 71 من مهرجان كانّ السينمائي، واصفة إياهم بـ"أبناء فنيقيا".
وطالبت المذيعة منار الصباغ "المفرطين بالحديث عن الشخصيات التي ترفع رأس لبنان عاليا لجائزة" بالحديث عن قتلى "حزب الله اللبناني" بمعركة القصير في سورية.
لكن رد اللبنانيين جاء بما لا تشتهي سفن الصباغ.
وقصة الفيلم تدور حول صبي سوري يعيش في أحياء بيروت الفقيرة يعترض على تزويج شقيقته ويحاول منع الزواج. ويقرر هذا الصبي مقاضاة والديه بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها.
ويطرق الفيلم قضايا مجتمعية شائكة في لبنان مثل أطفال الشوارع واللجوء والعنف الأسري وزواج القاصرات.