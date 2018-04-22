عناصر من حزب الله يعتدون على مرشح لبناني (فيديو)

تعرض المرشح للانتخابات اللبنانية علي الأمين الأحد لاعتداء من قبل عناصر يعتقد أنها تابعة لحزب الله في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وأفادت مراسلة قناة "الحرة" في بيروت بأن قائمة "شبعنا حكي" التي ينتمي إليها المرشح أصدرت بيانا قالت فيه إن "أكثر من 40 شابا ينتمون لحزب الله اعتدوا على الأمين أثناء مشاركته في تعليق لافتات وصور لحملته الانتخابية في بلدة شقرا".

ونشر الأمين فيديو يروي فيه بعض تفاصيل واقعة الاعتداء عليه:

وأتهمت القائمة من وصفتهم بـ"قوى الأمر الواقع في جنوب لبنان بفرض واقع مرير وترهيبي يعكس تخبطهم وعدم قبولهم بأي تغيير في مناطق الجنوب".

وأشارت إلى أن "نفس الاعتداء كاد أن يحصل للمرشح علي الأمين في بلدة عربصاليم في وقت سابق، لولا تدخل بعض الخيرين من البلدة".

وأظهرت صورة بعثتها مراسلة "الحرة"، الأمين وهو راقد على سرير في مستشفى بعد تعرضه لإصابات عديدة.

ويتحدر علي الأمين من مناطق جنوب لبنان ويعمل صحافيا ويرأس تحرير موقع جنوبية الإلكتروني.